Rheinische Post: Kommunen: Drei Milliarden Euro Mehrkosten durch fehlende Rückführung von Asylbewerbern

Düsseldorf (ots) - Die Kommunen haben vor Mehrausgaben in Höhe vondrei Milliarden Euro im laufenden Jahr gewarnt, wenn Hunderttausendeausreisepflichtige, abgelehnte Asylbewerber nicht in ihreHeimatländer zurückgeführt werden. "Wenn sich am Verfahren nichtsändert, werden Ende 2017 rund 450.000 ausreisepflichtige Menschen inDeutschland leben", sagte der Hauptgeschäftsführer des Städte- undGemeindebundes, Gerd Landsberg, der in Düsseldorf erscheinenden"Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe). "Dies würde mindestens dreiMilliarden Euro kosten", sagte Landsberg. Denn für diese hohe Zahlder in Deutschland bleibenden Ausreisepflichtigen fielen hohe Kostenfür Sozialleistungen und Unterkünfte an. Die rund 80.000Rückführungen aus dem vergangenen Jahr seien "viel zu gering",monierte Landsberg. Die Kommunen unterstützten daher nachhaltig dieBemühungen von Bund und Ländern, die Zahl der Rückführungen deutlichzu steigern. Darüber beraten Bund und Länder am heutigen Donnerstagauf der Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzlerin AngelaMerkel (CDU).