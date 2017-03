Rheinische Post: Kommentar zum Brexit: Wegen der Kinder

Düsseldorf (ots) - Die Briten haben die Scheidungsurkunde inBrüssel also eingereicht. Noch darf man hoffen, dass es eineeinvernehmliche Trennung wird, schon wegen der Kinder. DennGroßbritannien und die EU haben weiterhin wichtige gemeinsameInteressen. Aber man kann auch nicht ausschließen, dass das Ganze ineinen hässlichen Rosenkrieg ausartet. Scheidungen sind ja seltenetwas Rationales, und in diesem Fall ist das nicht viel anders. Aberein Streit würde allen schaden. Auf dem Kontinent gibt es einige, diedafür plädieren, an den Briten ein Exempel zu statuieren, schon ummögliche Nachahmer abzuschrecken. Das wäre gar nicht so schwer, dennanders als ihr großspuriges Auftreten suggeriert, ist die Regierungin London in einer schwachen Verhandlungsposition. Aber das wäreblinde Rache, denn trotz aller Kritik an Brüssel ist weit und breitkein EU-Mitglied zu sehen, das sich auf ein ähnliches Abenteuereinlassen würde. Den Briten sollte klar sein, dass sie keinenAnspruch auf Geschenke haben und die negativen Folgen ihrerEntscheidung tragen müssen. Mehr aber auch nicht.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell