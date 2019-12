Rheinische Post: Kommentar: Die wollen nur reden - vorerst

Düsseldorf (ots) - Also, statt sofortigem Ausstieg aus der Groko gilt nun beider SPD: Die wollen nur reden. Vorerst. Die Dynamik "Raus aus der Groko" bleibtaber mit der neuen Führung erhalten. Mindestens das Hadern mit derRegierungsbeteiligung wird weitergehen. Das birgt für die Sozialdemokraten dieGefahr, sich von den Bürgerinnen und Bürgern zu entkoppeln. Die Mehrheit derBevölkerung ist dafür, dass die große Koalition weiter regiert. Erschwerendkommt hinzu, dass ausgerechnet der in der Bevölkerung beliebtesteSozialdemokrat, Finanzminister Olaf Scholz, nach dem Parteitag abgemeiertdasteht. Auch die Minister im Kabinett sehen alt aus. Nachdem sie in denbisherigen Verhandlungen mit der Union alles gegeben haben, sollen ihre Paketeplötzlich neu aufgeschnürt werden, als hätten sie nichts erreicht. So machensich die Sozialdemokraten selbst schlechter, als sie sind. Was genau dieSPD-Minister und ihre neue Führung nun gegenüber der Union durchsetzen müssen,damit man sich nicht mehr ständig mit der Existenzfrage befassen muss, bleibtunklar. Der Leitantrag des Parteitags enthält allenfalls einen roten Faden: Wirwollen Sozialdemokratie pur. Nur: So wird es nicht laufen. Als die Union nochbei rund 40 Prozent stand, konnte sie aus Rücksicht auf den Koalitionspartneralles Mögliche durchwinken, was beim eigenen Wirtschaftsflügel für Schnappatmungsorgte. Doch auch in der Union ist die Sehnsucht nach mehr eigener parteilicherIdentität inzwischen groß. Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer bedient dies,indem sie angesichts der neuen SPD-Forderungen schon klare Kante gezeigt hat.Für die geschwächte CDU-Chefin sind die Forderungen der neuen SPD-Führung einewillkommene Gelegenheit, sich zu profilieren. Für die Groko bedeutet dieseGemengelage insgesamt nichts Gutes.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4461426OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell