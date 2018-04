Rheinische Post: Kommentar / Zu wenig Polizisten, aber zu viele Behörden = Von Thomas Reisener

Düsseldorf (ots) - Mit der Flüchtlingskrise hat die Bundespolizeiab 2015 viele neue Aufgaben übernommen. Zum Beispiel muss sie bisheute massive Sonderkontingente für den Schutz derbayerisch-österreichischen Grenze stellen, wird intensiv an derRegistrierung von Flüchtlingen und an der Bekämpfung politischmotivierter Kriminalität beteiligt. Bundesinnenminister HorstSeehofer (CSU) will mit zusätzlichem Personal reagieren. Das ist gut,denn schon jetzt kann die Bundespolizei wichtige Standard-Aufgabenwie den Schutz der Bahnhöfe kaum noch gewährleisten. Auf einemanderen Blatt stehen die ungenutzten Einsparmöglichkeiten. Warumleistet sich eigentlich jedes Bundesland eine eigene Polizei? Undwarum gibt es zusätzlich noch eine für den Bund? Eine stärkereKonsolidierung des bundesweiten Sicherheitsapparates birgt nicht nurerhebliches Sparpotenzial. Sie wäre auch ein Beitrag zu mehrSicherheit. Seit den zahlreichen Behördenpannen im Fall desWeihnachtsmarkt-Attentäters Anis Amri ist bewiesen, dass dasbundesweite Wirrwarr der Zuständigkeiten den Fluss wichtigerInformationen behindert. Wenn nicht gar verhindert. EineStrukturreform des bundesweiten Polizeiapparates ist überfällig.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell