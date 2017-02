Rheinische Post: Kommentar / Ein wackeliges Signal = Von Henning Rasche

Düsseldorf (ots) - Auch wenn die Richter beteuern, kein Signalsetzen zu wollen, ist die Entscheidung des Berliner Landgerichtsgenau dies: ein Signal. Zwei Raser, die ein Menschenleben auf demGewissen haben, sollen lebenslänglich ins Gefängnis. Aus demflapsigen Wort Raser wird das sehr humorlose Wort Mörder. So etwashat es in der bundesrepublikanischen Rechtsgeschichte noch nichtgegeben. Auf den ersten Blick ist das Urteil zu begrüßen. HarteStrafen gegen Menschen, die mutwillig das Leben anderer riskieren,sind unumgänglich. Die Politik ist daher auch auf dem richtigen Weg,wenn sie bereits die Teilnahme an illegalen Autorennen mitHaftstrafen bedrohen will. Andererseits könnte das Berliner Signalnur eine kurze Lebensdauer haben. Denn die Argumentation des Urteilsist kompliziert und eher wackelig. Ob der Bundesgerichtshof diesesdünne juristische Eis betritt und den Mordparagrafen so weit auslegtwie das Landgericht, darf bezweifelt werden. Eine haltbarereAlternative wäre eine Verurteilung wegen Totschlags im besondersschweren Fall gewesen. Dafür gäbe es auch lebenslänglich.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell