Rheinische Post: Kommentar: Zu viele befristete Stellen

Düsseldorf (ots) - Es ist zutreffend, was NRW-MinisterpräsidentinHannelore Kraft über die Befristung von Stellen sagt. Als ein "großesÜbel" hat sie das Phänomen bezeichnet, bloß Zeitverträgeabzuschließen, wenn es dafür keinen sachlichen Grund gibt. Vielejunge Menschen können so nicht für die Zukunft planen. Eine Familiegründen, ein Eigenheim erwerben - wer macht das schon, wenn er nichtweiß, wie es beruflich weitergeht? Auch für ältere Arbeitnehmerkönnen befristete Stellen eine Falle sein, weil die Zeit auf demArbeitsmarkt gegen sie spielt. Warum aber tut die NRW-Landesregierungals Arbeitgeberin dann nicht alles, um dieses Übel zu beseitigen?Zwar ist die Zahl befristeter Stellen im Landesdienst um gut 14Prozent gesunken. Doch noch immer haben mehr als 12.000 Beschäftigtenur einen Job auf Zeit. Unwahrscheinlich, dass es für all dieseBefristungen einen sachlichen Grund gibt. SPD-Kanzlerkandidat MartinSchulz macht mit dem Thema Wahlkampf. Und es war auch ein Ziel derLandesregierung, sachgrundlose Befristungen abzuschaffen. Sie hättemit gutem Beispiel vorangehen müssen.