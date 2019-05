Rheinische Post: Kommentar: Zu viel Kohle

Düsseldorf (ots) - Der Kohleausstieg ist beschlossen, und keinerkann der Politik ernsthaft vorwerfen, sie lasse die Kohlerevierehängen. Im Gegenteil: Der Ausstieg wird mit sehr viel Steuergeldabgefedert. Als erstes macht der Bund den Weg frei für 40 MilliardenStrukturhilfen. Hinzu kommen Gelder für die Frühverrentung vonzehntausenden Beschäftigten und Milliarden an Entschädigung für RWEund Co. Alles hat eben seinen Preis, erst recht die Enteignung vonUnternehmen. Bei den Strukturhilfen fällt das Füllhorn gar zu üppigaus. Milliarden allein werden aus der Lausitz keine blühendeLandschaft machen, dort fließt aus Angst vor der AfD so vielSteuergeld. Ebenso fragwürdig sind die Hilfen fürSteinkohle-Standorte. Wenn etwas genug ins Ruhrgebiet geflossen ist,dann Geld. Doch jenseits von Universitäten und Industriekultur hat esnicht viel erreicht. Bis heute hat das Ruhrgebiet den Strukturwandelnicht geschafft. Wer Firmen anlocken will, muss Fachkräfte,Infrastruktur und günstige Energie bieten. Wer die Milliarden jetztfür Subventionen, neue Behörden und Projekt-Firlefanz ausgibt,verschwendet bloß Steuergeld.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell