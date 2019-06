Rheinische Post: Kommentar: Zu teures Pendeln

Düsseldorf (ots) - Keine Frage: Die Immobilienpreise in Düsseldorfsind so hoch, dass sich Durchschnittsverdiener nur schwer eineWohnung und erst recht ein Haus leisten können. Für viele Familienist es also eine rein theoretische Diskussion, ob es nicht auf Dauerbilliger wäre, in der Stadt wohnen zu bleiben, als sich eine günstigeBleibe auf dem Land zu kaufen - auch um den Preis des von Fall zuFall teuren Pendels. Eine passende Immobilie in der Stadt können siemangels Kapital sowieso nicht bezahlen. Trotzdem sind Familien gutberaten, den Wohnort nicht zu weit von der Metropole zu wählen. Sowerden künftige Ökosteuern das Autofahren sicher teurer machen. Ohnegute Anbindung an Bus und Bahn ist es schwierig. Und so viel Spaßmacht tägliches Autofahren auch nicht. Schlauer ist also, eine etwaskleinere Immobilie in der Nähe der Stadt zu kaufen als eine großeweit weg. Warum? Irgendwann sind die Kinder aus dem Haus. Und wer nur15 oder 20 Kilometer vom Büro wohnt, kann oft auch mit dem Fahrradoder E-Bike fahren. Das schont die Umwelt und hält fit. Und es spartGeld.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell