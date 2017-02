Rheinische Post: Kommentar: Der stoische Rechtsstaat

Düsseldorf (ots) - Es hat etwas Beruhigendes inmitten derVerunsicherung, die Donald Trump provoziert: Mag der US-Präsidentauch jeden beschimpfen, der sich ihm in den Weg stellt, die Mühlendes Rechtsstaats mahlen verlässlich wie immer. Da sind die dreiBerufungsrichter in San Francisco, die gründlich abwägend prüfen, obdas vorübergehende Einreiseverbot gegen die Verfassung verstößt. Daist Neil Gorsuch, Trumps Kandidat für den Supreme Court, der sichdemonstrativ solidarisiert mit dem Kollegentrio, das gar nicht darandenkt, sich dem Willen des Präsidenten zu beugen. Der Milliardär, dervor seinem Einzug ins Weiße Haus nie ein Wahlamt innehatte, tut sichschwer mit der Gewaltenteilung. Er ist noch immer derImmobilienmagnat, der es gewohnt ist, dass man seinen AnweisungenFolge leistet. Ein Mann mit autokratischen Neigungen, der schnelllaut wird, wenn er auf Widerspruch stößt. Die Justiz hat ihm stoischdie Stirn geboten, in einer Kraftprobe, die schneller kam, als es diemeisten wohl erwartet hatten. Der Rechtsstaat, hat sie gezeigt, wirdauch einen Donald Trump überleben.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell