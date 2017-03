Rheinische Post: Kommentar / Ein politischer Präsident = Von Eva Quadbeck

Düsseldorf (ots) - Joachim Gauck hat dem Präsidentenamt die Würdezurückgegeben. Das neue Staatsoberhaupt Frank-Walter Steinmeier wirddiese zu wahren wissen. Zu seiner Vereidigung demonstrierteSteinmeier, dass er ein Bundespräsident sein will, der sich politischeinmischt und auch Konflikte nicht scheut. Mit seinen klaren Wortenan die Türkei und der Aufforderung, den Journalisten Deniz Yücelfreizulassen, schöpfte Steinmeier schon in seiner ersten längerenRede die Grenzen seines Amtes aus, was Einmischung ins Tagesgeschäftangeht. Richtig so! Wenn die Bundesregierung und die ganze Nationderart unflätig von der Türkei verbal angegriffen werden, kann undsollte auch das Staatsoberhaupt das Wort ergreifen. Steinmeier warzudem so klug, sich tief - fast demütig - vor seinem Vorgänger zuverneigen. Von Gauck übernehmen wird er die Rolle des Mutmachers unddie Streitlust für Demokratie. Überraschend war seine Ankündigung,Unternehmen, Betriebsräte und Kindergärten zu besuchen. Sicher kannein Präsident solche Besuche machen - es klang aber trotz seinesVersprechens der Überparteilichkeit nach Wahlkampftour.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell