Rheinische Post: Kommentar / Ein kleines Zeichen für sauberen Sport = Von Christina Rentmeister

Die Welt-Anti-Doping-Agentur (Wada) hat mit ihrer Sperre fürRussland ein deutliches Zeichen gegen systematisches Doping gesetzt. Russlandist mit der Strafe für vier Jahre aus nahezu allen Wettbewerben des Weltsportsverbannt worden. Russische Athleten dürfen nur unter bestimmten Bedingungen als"neutrale Athleten" an Sportveranstaltungen teilnehmen. Die Wada hat sich beider Wahl ihres Strafmaßes nicht dem Druck der russischen Politik gebeugt. Wohlaber dem des Internationalen Olympischen Komitees. Denn das hatte seinen Wunschvor der Entscheidung allzu deutlich mitgeteilt: kein kompletter Ausschlussrussischer Athleten.Dass die russische Anti-Doping-Agentur Rusada aus dem Verbund der Wadaausgeschlossen wird, überrascht nicht mehr. Im September 2018 wurde die Rusadaunter Auflagen wieder aufgenommen. Nachdem ihr nun tausendfache Manipulationihrer Dopingdaten nachgewiesen wurde, ist die Strafe nur konsequent. Mit demAusschluss Russlands aus dem Weltsport zieht die Wada eine der härtestenOptionen, die ihr zur Verfügung standen - aber eben nicht die härteste. Bei denOlympischen Spielen 2020 in Tokio und 2022 in Peking dürfen russische Sportlernicht unter der Flagge ihres Landes antreten. Russland darf auch keinesportlichen Großereignisse austragen. Dem Land wird so die Möglichkeit genommen,sich im Sport als Großmacht zu präsentieren. Ein Ziel, auf das das Dopingsystemausgerichtet war. Aber russische Athleten dürfen bei Olympia und anderenTurnieren als "neutrale Athleten" starten, wenn sie nicht ins Dopingsystemverwickelt sind. Ein Zeichen der Wada, dass es sich lohnt, die Dopingregelneinzuhalten. Sie bietet Russland damit aber auch die Chance, durch die Hintertürdoch bei allen Sportereignissen dabei zu sein.