Rheinische Post: Kommentar / Der kalte Mr. Trump = VON MATTHIAS BEERMANN

Düsseldorf (ots) - Mehr als 2000 verängstigte Kinder, die man ander amerikanisch-mexikanischen Grenze von ihren Eltern getrennt undzwischen Metallgittern in Hangars verfrachtet hatte - die Bilder deskindlichen Leids haben den Amerikanern schockartig die unmittelbarenFolgen der von Donald Trump drastisch verschärftenEinwanderungspolitik vor Augen geführt. Der Protest gegen dieseunwürdigen Zustände nahm selbst in den eigenen Reihen ein solchesAusmaß an, dass Trump die Praxis nun gestoppt hat. Gottlob. Es isteine politische Schlappe für den Präsidenten, dem etlicheRepublikaner offen die Gefolgschaft verweigerten. Trump hat sichverkalkuliert. Zwar wünscht sich eine Mehrheit der Amerikaner überalle Parteigrenzen hinweg mehr Konsequenz im Kampf gegen die illegaleEinwanderung. Aber für die meisten gibt es dabei offenbar dennochGrenzen des menschlichen Anstands. Dem kaltherzigen Mann im WeißenHaus scheinen solche Regungen dagegen eher fremd. Und wenn er nun sotut, als habe ihn sein Mitgefühl zum Eingreifen bewegt, ist das nurnoch abstoßend.