Rheinische Post: Kommentar / Das helle Signal ins dunkle Netz = Von Gregor Mayntz

Düsseldorf (ots) - Die Internet-Experten von der FrankfurterSchwerpunktstaatsanwaltschaft haben ein bisschen Rechtsstaat im Netzwiederhergestellt. Es ist ein gutes Signal, dass im Kampf gegen denglobalen illegalen Handel im verborgenen Darknet auch eine globaleZusammenarbeit der Sicherheitsbehörden funktioniert.Der Schlag dürfte auch die Nutzer vieler weiterer Plattformenbeeindrucken. Die Strafandrohung hatte offensichtlich bei den dreiBetreibern aus NRW, Hessen und Baden-Württemberg zumindest schon malso weit gewirkt, dass sie Waffenverkäufe ausschlossen. Aber auchDrogen, Daten und Dokumente brachten ihnen so viel Provision, dasssie sich auf ein Leben in Luxus einstellen konnten. Daraus ist dieKonsequenz zu ziehen, dass die Strafen auch für weitere illegaleWaren erhöht werden müssen.Zugleich muss nicht nur die Strafverfolgung durch ausreichendPersonal in die Lage versetzt werden, für ordentlichenVerfolgungsdruck zu sorgen. Die Sicherheitsbehörden brauchen auchrechtliche Instrumente, um bei ganz konkreten Hinweisen gezielt ingeschützte Kommunikation eindringen zu können, wenn ein Richter daszuvor geprüft und damit den Schutz vor Willkür sichergestellt hat.