Rheinische Post: Kommentar: Das hat Uniper nicht verdient

Düsseldorf (ots) - Der Kraftwerkspark von Eon war einmal der Stolzder deutschen Energiebranche. Hier wurde der Strom erzeugt, der diedeutsche Wirtschaft am Laufen hielt. Gleiches gilt für Ruhrgas -jenem Konzern, der im kalten Krieg Brücken nach Russland und zu densibirischen Gasquellen baute. All das ist zum Spielballamerikanischer Hedgefonds und eines finnischen Energieversorgersgeworden. Schon Eon-Chef Teyssen hatte die historischen Wurzelnseines Konzerns gekappt, als er Kraftwerke und Gasgeschäft in dasUnternehmen Uniper abspaltete und an die Börse brachte. Eon nutze dieerste Gelegenheit, um die Tochter loszuwerden und verscherbelte siean die finnische Fortum. Die entpuppte sich rasch als "Wolf imSchafspelz", wie der erste Uniper-Chef Klaus Schäfer erkannte. EinWolf, der von Partnerschaft redet und doch nur die Übernahme will.Und auch jetzt, nach Ankündigung der Übernahme, spricht Fortum mitgespaltener Zunge: Zwei Jahre sollen Jobs und die Zentrale inDüsseldorf bleiben, darüber hinaus lässt man sich nicht in die Kartenschauen. Das kommt einer Zerschlagung mit Ansage gleich. Auch möchteman nicht wissen, welche Zusagen Fortum der russischen Regierunggemacht hat, die eine Übernahme bislang blockierte. Als abstoßendzeigt sich erneut das Geschäftsmodell der Hedgefonds: Sie sind billigbei Uniper eingestiegen, haben zwei Jahre lang Störfeuer gezündet undsteigen nun teuer wieder aus. Beitrag für Fortschritt und Wachstum?Keiner. Die Finnen zahlen sie aus - und werden sich das Geld beiUniper auf Dauer wiederholen. Fortum stellt sich einmal mehr als eingroßes Stadtwerk dar, das sich beim Energie-Monopoly zu verhebendroht. Das hat Uniper, der junge Konzern mit der großen Geschichte,das hat die engagierte Uniper-Belegschaft nicht verdient.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell