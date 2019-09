Rheinische Post: Kommentar: Ein falsches Signal

Düsseldorf (ots) - Es konnte Chinas Premier Li Keqiang nichtüberraschen, dass Angela Merkel den Hongkong-Konflikt offenanspricht. Sie hat das schon immer so gemacht, wenn es darauf ankam.Gesichtswahrend, aber deutlich fordert sie auch nun den Dialog mitDemonstranten und die Wahrung der für die einstige britischeKronkolonie vereinbarten Freiheitsrechte. Li ärgert das, doch geradein Zeiten des Handelskriegs mit den USA überwiegt für ihn dasInteresse an guten Wirtschaftsbeziehungen zu Deutschland und Europa.Merkel bleibt da ein wichtiges Scharnier. Für ihre Kontinuität - undBerechenbarkeit - schätzt die chinesische Führung sie. Trotz allem.Wie erschreckend wenig Peking immer noch mit Meinungs- undPressefreiheit anfangen kann, beweist der Versuch, in der Hauptstadtansässige deutsche Journalisten von der Pressekonferenz mit Merkelund Li auszuschließen. Erst sollten sie gar nicht zugelassen werden,dann nur vier von ihnen. Schließlich wurden alle eingelassen, diegekommen waren. Aber einige hatten sich erst gar nicht auf den Wegzur Großen Halle des Volkes gemacht. Sie ist so riesig, dass man sichdarin leicht verlaufen kann. Mehrere tausend Menschen haben dortPlatz. Aber eine Handvoll Journalisten wird als Bedrohung empfunden.Die Folge: Im Ausland wird viel über diese Restriktion bekannt und inChina nichts über Lis erste öffentliche Antwort zu Hongkong, wonachPeking an dem Grundsatz festhalte, dass die chinesischeSonderverwaltungsregion autonom regiert werde. Ein militärischesEingreifen Chinas würde die Welt erschüttern und die Spirale derinternationalen Probleme noch schneller drehen. Deeskalation istklug. Peking sorgt mit seinem hilflosen Umgang mit Menschen desWortes aber für neues Misstrauen. Wie dumm.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell