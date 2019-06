Rheinische Post: Kommentar / Ein echter Plan für mehr E-Autos sieht anders aus = Von Birgit Marschall

Düsseldorf (ots) - Elektroautos können auch Spaß machen. Sie sindzum Beispiel viel leiser als Autos mit Verbrennungsmotor. Sie startenin der Regel auch viel schneller aus dem Stand. Außerdem haben ihreNutzer zumeist ein besseres ökologisches Gewissen. Trotzdem kommt dieNachfrage nach Elektroautos in Deutschland anders als etwa inSkandinavien nicht in Schwung.Schuld daran sind sicher die deutschen Hersteller, die viel zuspät auf die E-Mobilität umsteigen. Bisher haben sie nicht dieE-Modelle auf dem Markt, die wirklich mit Neuwagen herkömmlicher Artbei Preis und Reichweite konkurrieren könnten. Das soll nun Schrittfür Schritt gelingen. Deutsche Autofahrer könnten sich allerdingslängst auch E-Autos ausländischer Hersteller kaufen. Sie tun es nurnicht.Das wiederum liegt daran, dass man in Deutschland nicht sichersein kann, ob man noch zur nächsten öffentlichen Ladesäule gelangt,wenn der Batteriestand plötzlich gegen Null geht. Hier haben Staatund Wirtschaft bisher komplett versagt. Nur 17.000 öffentlicheLadesäulen gibt es in Deutschland, bis zu eine Million werden abergebraucht, wenn bis 2030 bis zu zehn Millionen E-Autos auf deutschenStraßen rollen sollen.Nach ihrem "Autogipfel" wollen Regierung und Hersteller jetzt miteinem "Masterplan" das Ladesäulen-Angebot ausbauen. Eine Ankündigung,die geradezu sprachlos macht. Warum kommt er erst jetzt, der großePlan, fünf Jahre nachdem Angela Merkel den Ausbau derElektromobilität auf den Schirm genommen hat? Was hochtrabend"Masterplan" genannt wird, ist zunächst nur ein Lippenbekenntnis,solange völlig unklar bleibt, ob der Staat oder die Wirtschaft denAusbau der Ladesäulen-Infrastruktur bezahlt. Der Staat sollte hiereinfach in Vorleistung gehen, sonst klappt es niemals mit demKlimaschutz im Verkehr.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell