Rheinische Post: Kommentar / In dubio pro latino = Von Wolfram Goertz

Düsseldorf (ots) - An den guten alten Asterix angelehnt ist(natürlich um des Reimes Willen) der Spruch: "Die spinnen, dieFinnen". Die sind in Wahrheit so listig wie der kleine Gallier undrevanchieren sich, indem sie Caesars Sprache hartnäckig pflegen. Seit1989 gibt es im finnischen Rundfunk YLE die "Nuntii Latini",Nachrichten auf Latein. Dieser Tage hieß es etwa: "Legati Russiexpellentur". Stimmt genau: Russische Diplomaten werden ausgewiesen.Leider passiert das auch mit dem Lateinischen: Aus vielen Pennenscheint es verbannt, zu wenige wollen es lernen, es gilt alsstaubtrockenes Fach. Viel zu spät wurde Latein als virales Elementunserer Allgemeinbildung angesehen und unterrichtet; zahlloseSprachen bauen auf Latein auf. Bei der Wahl der Fremdsprache dürfenEltern und Schüler im Zweifel ruhig für Latein votieren - sozusagenin dubio pro latino -, denn moderner Lateinunterricht schult dieIntelligenz, macht Spaß und stiftet Erleuchtung. Ja, es werde Lichtim Kopf. Auf Latein: Fiat lux. Damit ist also weder ein italienischerKleinwagen noch die Helligkeit seines Abblendlichts gemeint.