Rheinische Post: Kommentar / Die ausgestreckte Hand = VON VERENA KENSBOCK

Düsseldorf (ots) - Man kann es so sehen: Düsseldorf, Köln und Bonnreichen mit ihrem Angebot, weitere Flüchtlinge aufzunehmen, derBundesregierung die Hand. Wie einem gefallenen Kind, das am Bodenliegt, die Knie aufgeschürft, und nicht weiß wohin. Dass dieRheinstädte heute freiwillig zusätzliche Hilfe anbieten können, warin den vergangenen drei Jahren kaum vorstellbar. In der Hochzeit derFlüchtlingskrise waren die Städte selbst an ihre Grenzen gekommen.Die ausgestreckte Hand zeigt: Die Lage hat sich entspannt, seit 2017kommen immer weniger Flüchtlinge, die Infrastruktur ist abervorhanden. So haben die Städte heute sogar genug Kraft, zusätzlich zuhelfen. Mit ihrem offenen Brief an die Bundeskanzlerin haben dieOberbürgermeister Stärke bewiesen, aber auch Menschlichkeit undHaltung in einer zuweilen unmenschlichen Diskussion. Offenbar bleibtes aber vorerst bei der ausgestreckten Hand - einem Signal. Näher,gar mit einem konkreten Angebot, kommen Düsseldorf, Köln und Bonnnicht heran. Ihre Haltung müssen sie beweisen, wenn dieBundesregierung die Hand ergreift.