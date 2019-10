Rheinische Post: Kommentar: Mit allen Rechtsmitteln Clans bekämpfen // von Christian Schwerdtfeger

Düsseldorf (ots) - Jahrzehntelang wurde nichts gegen kriminelleFamilienclans unternommen, so dass sie ungehindert ihre Strukturenausbauen und festigen konnten. Erst seit etwas mehr als einem Jahrwird in Nordrhein-Westfalen entschieden gegen sie vorgegangen. Aberihre Welt ist durch das viel zu lange Wegschauen und Nichtstun längstso abgeschottet, dass es den Ermittlern kaum bis gar nicht gelingt,wirklich relevante Informationen aus den inneren Zirkeln zu bekommen.Das, was die Polizei mit ihren permanenten Razzien undFahrzeugkontrollen zwar richtigerweise macht, dürfte leider kaum mehrsein als ein Kratzen an der Oberfläche.Um überhaupt noch den sprichwörtlichen Fuß in die Tür zu bekommen,sollten alle zur Verfügung stehenden rechtlichen Instrumenteausgeschöpft werden. Auch Gesetzesänderungen können nötig sein. Wasder Polizei im Kampf gegen kriminelle Clans helfen kann, sollte vonder Politik ermöglicht werden. Dazu zählen auchnachrichtendienstliche Methoden unter Einbeziehung desVerfassungsschutzes. In einigen Bundesländern ist das längst derFall, obwohl sie nicht so sehr von Clankriminalität betroffen sindwie NRW. Warum also sollte man nicht auch hierzulande die Befugnissedes Verfassungsschutzes ausweiten?Natürlich können dabei auch unschuldige Personen ins Visier derSicherheitsbehörden geraten. Aber das passiert auch bei der ganznormalen polizeilichen Strafverfolgung - und ist die Ausnahme. DieRechte der Täter und derer, die sich in ihrem Dunstkreis bewegen,hängen in unserem Land immer noch zu hoch. Dasselbe gilt für denüberzogenen Schutz der Daten potenzieller Straftäter. Und genau daswissen auch die arabischen Familienclans und nutzen diese Schwächegnadenlos aus. Lässt man das weiter zu, wird man den Kampf gegen sienicht gewinnen.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell