Rheinische Post: Kommentar / Zweites Auto nur mit Stellplatz-Nachweis = Von Christian Schwerdtfeger

Düsseldorf (ots) - Wer in einer Großstadt wie Düsseldorf, Kölnoder Hamburg wohnt und Autofahrer ist, dürfte das Problem kennen:Anwohnern fehlt es häufig an Parkplätzen. Die allabendliche Suchenach einer freien Lücke ist nervig und frustrierend. Und sie endetnicht selten damit, dass man verkehrswidrig parkt und in Kauf nimmt,abgeschleppt zu werden oder ein Knöllchen zu kassieren. Das kann esdoch nicht sein! Aber was tun? Ganz aufs eigene Auto zu verzichtenund stattdessen nur noch mit dem Fahrrad oder mit Bus und Bahn zufahren, dürfte für die Mehrheit derzeit noch keine echte Alternativesein. Dazu ist der öffentliche Nahverkehr zu unattraktiv, und dieFahrradwege sind viel zu schlecht ausgebaut - wenn überhauptvorhanden. Aber irgendwas muss passieren. Und zwar etwasEinschneidendes. Und das nicht erst in zehn Jahren, sondern soschnell wie möglich. Eine zu prüfende Möglichkeit wäre es, dass proHaushalt nur noch ein Auto angemeldet werden darf. Und jedes Weiterenur dann, wenn dafür ein Stellplatz nachgewiesen wird. Das magvielleicht ungerecht und unfair erscheinen. Aber es wäre eineMaßnahme, die an der Parkplatzfront für Entlastung sorgen würde.