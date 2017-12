Rheinische Post: Kommentar / Zweiter Anlauf für den Kita-Sprachtest = Von Martin Kessler

Düsseldorf (ots) - Der erste Versuch, das Sprachniveau derKita-Kinder zu testen, ist krachend gescheitert. Die Methode, überein "Mensch ärgere Dich nicht"-Spiel etwas zur Sprachkompetenz derKleinen zu erfahren, war offenbar kaum ausgereift. Auch andereBundesländer verzichten auf diesen zweifelhaften Test.Familienminister Stamp wagt nun einen erneuten Anlauf. Das ist ansich zu loben. Allerdings darf er die Fehler des ersten Versuchsnicht wiederholen. Und seinen Äußerungen ist zu entnehmen, dass esbislang noch keinen zuverlässigen Sprachtest für Kita-Kinder gibt.Der ist aber nötig, um wirklich den Stand abzubilden und darausKonsequenzen zu ziehen. Es gilt also wieder einmal die Devise,Gründlichkeit und Verlässlichkeit vor Schnelligkeit. Stamp will dieSprachförderung auf ein ganz neues Niveau heben. Das ist auch bitternötig. In Nordrhein-Westfalen hat jedes dritte Kind einenMigrationshintergrund, die Flüchtlinge noch nicht einmalmitgerechnet. Hier ist die deutsche Sprache nicht selbstverständlich.Und auch bei deutschen Kindern gibt es gravierende Mängel bei derSprachkompetenz. Stamp tut gut daran, dieses Problem zum Schwerpunktzu machen. Und er wird sich daran messen lassen müssen.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell