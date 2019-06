Rheinische Post: Kommentar / Die Zukunft von NRW ist elektrisch = Von Florian Rinke

Düsseldorf (ots) - Rund 500 Millionen Euro stellt der Bund bereit,um in Münster eine Forschungsfabrik für Batteriezellen aufzubauen. Umes kurz zu machen: Das ist super für NRW.Das Silicon Valley, das Technik-Mekka der Welt, entwickelte sicheinst auch deswegen, weil das US-Militär mit Forschungsaufträgennachhalf. Ein staatlicher Impuls löste Gründungen aus - und diesesWachstum.Natürlich wäre es vermessen, auch im Münsterland eine ähnlicheEntwicklung zu prophezeien. Aber dennoch muss mit derForschungsfabrik selbstverständlich die Hoffnung einhergehen, dass esEffekte für NRW gibt. Der Münsteraner Professor Martin Winter, einerder weltweit führenden Experten im Bereich derBatteriezellen-Forschung, prophezeite bereits: "Die Forschungsfabrikwird in Deutschland keine Forschung verdrängen, sondern zusätzlicheschaffen".Die schwarz-gelbe Landesregierung kann diese Entscheidung alsgroßen Erfolg verbuchen. Und mal ehrlich: Natürlich hat es einenBeigeschmack, dass der Standort für die Fabrik in unmittelbarer Nähedes Wahlkreises der Bundesforschungsministerin liegt - selbst wenndiese betont, keinen Einfluss genommen zu haben. Aber umgekehrt mussman auch sagen: Ohne ein hervorragendes Konzept hätte NRW denZuschlag dennoch nicht bekommen können.Die Landesregierung hat einerseits Glück, dass die Steuereinnahmennoch so sprudeln, dass sie Millionen zur Co-Finanzierungbereitstellen kann. Umgekehrt bedarf es auch des Mutes,Batteriezellen als industriepolitischen Schwerpunkt zu definieren."Am liebsten hätten wir die Forschung hier - und am Ende auch dieBatteriezellen-Produktion", hat Ministerpräsident Armin Laschetgesagt. Der erste Schritt ist getan. (Braun-)Kohle ist die Gegenwart,doch die Zukunft von NRW ist elektrisch.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell