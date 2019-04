Rheinische Post: Kommentar: Zuerst die Mieter, dann die Partei

Düsseldorf (ots) - NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) hatsich für einen pragmatischen Politikstil entschieden. Obwohl großeTeile ihrer Partei das von der rot-grünen Vorgängerregierungverabschiedete Wohnungsaufsichtsgesetz lange wieder abschaffenwollten, hält die Bauministerin daran fest. Warum? Weil einGutachten, das sie selbst in Auftrag gegeben hat, genau dazu rät. DasGesetz hilft den Kommunen erwiesenermaßen, gegen die schwarzen Schafeunter den Vermietern vorzugehen. Das, und nicht die Unannehmlichkeiteiner nun notwendigen Kurskorrektur ihrer Partei, ist für dieMinisterin ausschlaggebend. Für Mieter ist das eine gute Nachricht.Ohne das Gesetz müssten sie in aller Regel selbst gegen Vermietervorgehen, die ihre Machtstellung missbrauchen. Das Gesetz ermöglichtnun viel öfter auch den Kommunen, diesen Kampf für die Mieter zuführen. Im Prinzip eine gute Sache.Dass die CDU bei diesem Thema lange anderer Meinung war, ist nichttragisch. Auch ihr hilft am Ende eine Ministerin mit Erfolgen auf demWohnungsmarkt mehr als Prinzipienreiterei. Die CDU wird schon eineSprachregelung finden, um ihren absehbaren Meinungswechsel in SachenWAG nicht als das aussehen zu lassen, was es ist: eineSelbstkorrektur.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell