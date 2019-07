Rheinische Post: Kommentar / Die Zeit von Glyphosat läuft ab = Von Antje Höning

Düsseldorf (ots) - Im Ringen mit den Glyphosat-Klagen, die Bayerso schwer belasten, scheint der Konzern einen Erfolg erzielt zuhaben: Ein US-Richter senkte die Höhe des Schadenersatzes, den Bayerzahlen muss. Dass der Konzern dennoch in die Berufung geht, ist keinWunder. Der Sieg in San Francisco ist ein Pyrrhussieg. Der Richterbetont auch, dass die Klage in der Sache berechtigt ist. Auf Basisder Beweise verdiene Monsanto eine Bestrafung. Damit fällt dieVerteidigungsstrategie zusammen. Bayer hatte seine Hoffnung daraufgesetzt, dass Richter anders entscheiden als vermeintlich emotionaleGeschworene. Nun hat Bayer es amtlich: Monsanto hat seine Kundengetäuscht. Die Hoffnung, mit Freisprüchen aus den Tausenden Verfahrenzu kommen, dürften in Leverkusen verschwunden sein. Längst hat dasgroße Rechnen begonnen. Welche Vergleiche können wir uns leisten, umrasch die schwere Hypothek des Monsanto-Deals zu tilgen?Zugleich läuft die Planung für die Zeit nach Glyphosat an. Mag derKonzern noch gebetsmühlenartig betonen, es gebe Hunderte Studien, diedie Unbedenklichkeit des Unkrautvernichters belegen, so schafft diePolitik längst Fakten. Wenn schon die konservative AgrarministerinJulia Klöckner eine Verlängerung der Zulassung über 2022 hinausablehnt, ist klar: Die Zeit für Glyphosat läuft ab. Das Mittel hatüber Jahrzehnte seine Verdienste in der Landwirtschaft gehabt. Dochseine Nebenwirkungen will die Gesellschaft nicht länger tragen.Deshalb muss die Wirtschaft nach Alternativen suchen - so wie beimKohleausstieg auch. Bei hinreichendem Vorlauf, der Planungssicherheitgibt, ist das kein Problem. Dass Bayer nun erstmals auf dieEntwicklung alternativer Mittel setzt, zeigt, dass man in Leverkusenlangsam begreift.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell