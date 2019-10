Rheinische Post: Kommentar: Ein Wurstskandal mit Ansage

Düsseldorf (ots) - Es ist wieder so weit: Deutschland wird voneinem neuen Lebensmittelskandal erschüttert. Die Listerien-Funde inWurstwaren der Firma Wilke reihen sich ein in eine lange Kette:BSE-Skandal, Fipronil in Eiern, Pferdefleisch in Lasagne undEhec-Keime auf Gemüse sind da nur ein paar Stichworte. Schon immerhaben verdorbene Lebensmittel Menschen krank gemacht. Dass derWilke-Wurstskandal so viele Verbraucher betrifft, liegt an derzunehmend industrialisierten Herstellung von Lebensmitteln. Wenn einHersteller schlampt, hat es gleich gewaltige Auswirkungen. Die guteNachricht: Das Kontrollwesen in Deutschland funktioniert. DieHygienevorschriften sind streng, vor allem für die Herstellung vonFrischwaren wie Milch, Wurst oder Käse. Zudem müssen Herstellerdetaillierte Kundenlisten führen, damit bei Zwischenfällen Rückrufeauch flächendeckend durchgeführt werden können. Das scheint bei WilkeWurst gut zu funktionieren. Dass bereits die Staatsanwaltschaftermittelt, lässt befürchten, dass die hygienischen Zustände in demBetrieb ekelhaft waren. Die schlechte Nachricht ist, dass Behördennicht sofort die Listen von betroffenen Unternehmen, Kliniken undHeimen offenlegen, sondern stattdessen das Ausmaß des Skandals Stückfür Stück ans Licht kommt - und das auch nur auf Druck vonVerbraucherschutzorganisationen. Mehr Transparenz und vollständigeAufklärung sind hier angesagt. Aber auch Verbraucher müssen sich anihre Nase fassen: Wer Obst, Fleisch und Gemüse immer billiger habenwill und so wenig wertschätzt, darf sich über skandalanfällige,industrialisierte Fertigung nicht wundern. Wer sein Fleisch beimregionalen (Bio-)Metzger seines Vertrauens kauft, dürfte wenigerrasch Opfer eines Lebensmittelskandals werden.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell