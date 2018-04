Rheinische Post: Kommentar / Würdiges Gedenken = Von Eva Quadbeck

Düsseldorf (ots) - Der Brandanschlag von Solingen gehört zu denschlimmsten rassistischen Verbrechen der bundesrepublikanischenGeschichte. Fünf türkischstämmige Menschen starben durch das Feuer,das Rechtsradikale gelegt hatten. Vor diesem Hintergrund kann man esdem türkischen Außenminister nicht verwehren, an der25-Jahr-Gedenkveranstaltung das Wort zu ergreifen - auch wenn in derTürkei Wahlkampf herrscht. Es wäre naiv anzunehmen, dass Çavusogluallein das Gedenken in den Mittelpunkt stellt. Wahrscheinlich wird erdie Gedenkfeier ausnutzen, um Erdogan-Anhänger für die vorgezogenenWahlen in der Türkei zu mobilisieren und damit den autoritären Kursdort zu festigen. Um ein würdiges Gedenken zu ermöglichen, solltenwir uns dennoch schrille Debatten wie im Jahr 2017 rund um dastürkische Referendum ersparen. Vielmehr muss es Anliegen von Politikund Zivilgesellschaft sein, den Opfern und Hinterbliebenen Respektund Anteilnahme zu zeigen - mit vielen prominenten Stimmen. Mansollte Çavusoglu nicht allein die Bühne überlassen.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell