Rheinische Post: Kommentar: Wie in Hoyerswerda

Düsseldorf (ots) - Steine flogen. Brandsätze. Hunderte Neonazisskandierten "Deutschland den Deutschen" vor dem Asylbewerberheim. Daswar 1991 im sächsischen Hoyerswerda. Die Bilder von damals gingen umdie Welt. Eine Woche dauerten die rechtsextremen Ausschreitungen. Esfolgten pogromartige Übergriffe in Mölln, Rostock und Solingen. Undnun Chemnitz? Die Stimmung ist vergleichbar, die hasserfülltenGesichter der "Demonstranten" auch, die Jagd auf Ausländer istekelerregend. Der braune Sumpf lebt auch in Chemnitz. Und dierechtsextreme Szene ist präsenter, lauter, gefährlicher geworden.Botschafter ihres Gedankenguts sitzen in den Stadträten undLandtagen. In Chemnitz scheint es Verbindungen zwischen Teilen derSicherheitsbehörden und der Neonazi-Szene zu geben. Schlimm, dassPolizisten Männer eskortieren, die den Hitler-Gruß zeigen. KeinFußbreit den Rechten, heißt die Antwort. Freiheit und Demokratie sindnie selbstverständlich. Auch in Hoyerswerda gründeten sich späterVereine gegen Rechts, 2014 kamen Flüchtlinge auch dorthin. Es kommtauf die Mitte der Gesellschaft an. Damals und heute.