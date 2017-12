Rheinische Post: Kommentar / Wettbewerb am Airport = Von Reinhard Kowalewsky

Düsseldorf (ots) - Eine hohe Ehre erwies die EU-Kommission gesterndem Flughafen der NRW-Landeshauptstadt. Sie erklärte, dass für sieein weiter funktionierender Wettbewerb am drittgrößten FlughafenDeutschlands die entscheidende Bedingung war, um den Erwerb desAir-Berlin-Ablegers Walter durch Lufthansa durchzuwinken. Lufthansaund Eurowings müssen also auf viele Start- und Landerechteverzichten. Trotzdem kommt die Gruppe künftig auf einen Marktanteilvon 50 Prozent in Düsseldorf. Ist das zuviel? Damit sich auchLangstreckenflüge lohnen, ist es einerseits gut, wenn eine einzelneAirline einen hohen Marktanteil hat - dann füllen viele Umsteiger ausganz Europa die Jets nach Übersee. Andererseits ist starkerWettbewerb auf der Kurzstrecke nötig, damit die Preise nicht zu starksteigen. Auf der Strecke nach Berlin springt ab Januar Easyjet mitder dortigen stark wachsenden Flotte aus dem Air-Berlin-Erbe ein.Jetzt kann man nur hoffen, dass Easyjet oder ein andererBilligflieger sich die nun frei werdenden Slots in Düsseldorf holt,um Eurowings auf weiteren Strecken Konkurrenz zu machen.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell