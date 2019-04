Rheinische Post: Kommentar: Wer gibt, hat recht

Düsseldorf (ots) - Spendenwellen landen oft mehrfach an: zunächstals überschwänglicher Akt der Hilfe, dann in Meldungen vonRekordsummen, schließlich in kritischen Betrachtungen darüber, werwie viel gegeben hat und ob nicht dieser oder jener Notstand vieldrängender wäre. An diesem Punkt sind wir bei den Spenden für diebrandbeschädigte Pariser Kathedrale Notre-Dame angekommen. Also:Warum zahlt nicht die Kirche? Wieso engagiert sich Laschet? Undsollte nicht alles Geld besser nach Afrika gehen? Fragen, die inSackgassen führen. Weil jeder, der gibt, recht hat. Jeder, derspendet, nimmt Anteil und wird mit seiner Spende Teil des Ganzen.Geben schafft Gemeinschaft und tut gut, weil es aus der Ohnmachtführt. Mit jeder Spende eignen sich die Menschen ihre Kathedralewieder an. Aus dem französischen Nationalsymbol (wie es jetztpathetisch immer heißt) wird so vielleicht ein Sinnbild aucheuropäischer Gemeinschaft. Es könnte dann vergessen machen, dassnamentliche Großspenden von französischen Superreichen jeneUngleichheit dokumentieren, die das Land zu zerreißen droht.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell