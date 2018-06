Rheinische Post: Kommentar / Wenig Anfang, viel Ende = VON GREGOR MAYNTZ

Düsseldorf (ots) - Gewöhnlich signalisieren die ersten hundertTage einer Regierung, wie viel die Menschen von ihr in den folgendentausend Tagen bis zum nächsten Wahlkampf erwarten dürfen. Diesehundert Tage von Schwarz-Rot haben indes das mühsame Suchen nachMehrheiten und Schnittmengen aus den Koalitionssondierungen nichtbeendet, sondern verstärkt. SPD-Koalitionspartnerin Andrea Nahles gabbereits bei der Debatte um den Kanzleretat die Oppositionsführerin.Nun geriert sich CSU-Koalitionspartner Horst Seehofer in derzentralen Flüchtlingspolitik als Radikal-Oppositioneller. Im 13. Jahrihrer Amtszeit mag der innere Elan der Kanzlerin noch da sein. Dochsie schleppt Konfliktgeschichten vor allem mit Seehofer mit sich. Diekönnen jederzeit emotionale Eskalationen in der Union auslösen. Zudemsteht Merkel nicht mehr für Regierungszukunft im nächsten Jahrzehnt.Das hält andere davon ab, sich zu sichtbar an ihre Seite zu stellen.Diese Hundert-Tage-Bilanz hat deshalb wenig mit Anfang und viel mitEndzeitstimmung zu tun. Und gefühlt sind die nächsten Wahlen nichthundert, sondern tausend Tage näher gerückt.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell