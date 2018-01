Rheinische Post: Kommentar: Die Welt wartet nicht

Düsseldorf (ots) - Welche politischen Folgen die lahmendeRegierungsbildung in Berlin hat, zeigt dieser Tage am besten einBlick ins Ausland. Zum Beispiel nach Peking. Dort trat derfranzösische Präsident Emmanuel Macron jetzt als Europas starker Mannauf. Während Bundeskanzlerin Merkel und ihre Unionisten mit denSozialdemokraten weiter darüber fingerhakeln, wer in der nächstenLegislaturperiode wie viele Milliarden für seine Klientel verpulverndarf, bringt sich der Franzose als der neue Vorzugspartner derChinesen in Stellung. Nicht, weil sein Land plötzlich so vielinteressanter für Chinas Führung geworden wäre. Sondern, weil inBerlin nun schon seit Monaten Lähmung herrscht. Die chinesischeAufmerksamkeit für Macron zeigt, dass die Welt eben nicht ewig aufDeutschland wartet. In dieser Situation muss man geradezu dankbarsein, dass Frankreich seine internationale Rolle neuerdings wiederselbstbewusster interpretiert. Allerdings müssen Deutsche undFranzosen aufpassen, dass sie sich von China nicht gegeneinanderausspielen lassen. Es wäre nicht der erste Versuch.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell