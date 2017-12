Rheinische Post: Kommentar / Weihnachtsmarkt-Party = Von Reinhard Kowalewsky

Düsseldorf (ots) - Müssen wir kritisieren, dass vieleWeihnachtsmärkte in Düsseldorf, Dortmund, Köln oder Mönchengladbachnun noch bis zur Jahreswende geöffnet sind? Nein: Viele Berufstätigehaben zwischen dem zweiten Weihnachtstag und dem Silvester-Wochenendefrei, die Kinder Schulferien und weil es im Rheinland leider keinenSchnee gibt, spricht nichts dagegen, dass Familien und andere Bürgernoch einmal auf die ohnehin aufgebauten Freilichtmärkte schlendern,Besorgungen machen - und sich bei Kakao oder Glühwein nettunterhalten. Nicht so schön wäre folgendes Szenario: Ein Teil derWeihnachtsmärkte würde sich noch mehr als bisher schon zur lautenOpen-Air-Kneipe entwickeln - nach den Feiertagen könnte dieser Trendzunehmen, sozusagen als Vorgriff auf die Karnevalszeit, die vonTeilen der Bevölkerung immer exzessiver gefeiert wird. Und wennmanche Bürger unter Urlaub vorrangig Alkoholkonsum rund um die Uhrverstehen, zeigt dies, was schief laufen kann: Immer nur Party, daskann nicht unser Ziel sein.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell