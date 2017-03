Rheinische Post: Kommentar: Wehrhafte Demokratie

Düsseldorf (ots) - Es ist richtig, dass das Essener Landgerichtharte Strafen wegen des Attentats gegen den Sikh-Tempel verhängt hat.Wenn drei fanatische Jugendliche sich in Gewaltfantasienhineinsteigern, wenn sie Pläne für Anschläge diskutieren, wenn zweivon ihnen dann wirklich eine Bombe bauen und zünden, dann muss derStaat klare Kante zeigen: Relativ hohe Gefängnisstrafen sind dannauch für 17-Jährige zwingend. Das Platzieren der Bombe muss alsMordversuch gewertet werden. Und auch die indirekte Unterstützung derPläne muss geahndet werden. Hinzu kommt: Die Demokratie muss sichwehrhaft zeigen, gewaltbereite Salafisten müssen abgeschreckt werden.Trotzdem muss über das Strafmaß nachgedacht werden - im richtigenZusammenhang. Die Verurteilten können schon nach rund zwei Jahren aufBewährung frei kommen, wenn sie sich gut führen und eine guteSozialprognose haben. Einer der Täter scheint sich vom Salafismus zudistanzieren - gut für ihn. Einer will weiter in Deutschland dieScharia einführen - der kann ruhig lange hinter Gittern bleiben.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell