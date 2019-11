Rheinische Post: Kommentar: Wegschauen ist keine Option für Hongkong // von Matthias Beermann

Düsseldorf (ots) - Seit März schon wird in Hongkong gegen die Regierungprotestiert, und es ist vollkommen klar, dass diese Revolte nicht aufhören wird,bevor nicht wenigstens ein Teil der Forderungen erfüllt ist, derentwegen dieDemonstranten seit Monaten auf die Straße gehen. Oder aber der Protest wird vonchinesischen Truppen zusammengeschossen, wie es vor 30 Jahren auf dem Platz desHimmlischen Friedens geschah. Noch zuckt die Regierung in Peking zurück voreiner militärischen Intervention, die wohl mit einem enormen Ansehensverlust inder Welt verbunden wäre. Aber sollte das Regime, das ohne Zögern HunderttausendeUiguren in Umerziehungslager deportiert, sich durch die Entwicklung in Hongkongpolitisch ernsthaft herausgefordert fühlen, dürften solche Erwägungen keineRolle mehr spielen.Ganz unschuldig wären wir daran nicht. Zu lange hat Deutschland sich auf eineDiplomatie des Wegschauens gegenüber Peking verlegt. Begründet wurde das gerneso: Man wolle sich nicht in chinesische Angelegenheiten einmischen, undöffentliches Anprangern von Menschenrechtsverletzungen schade mehr, als dass esnutze. Dabei ging es in Wirklichkeit um wirtschaftliche Interessen. Wir habenuns einschüchtern, schlimmer noch: Wir haben uns kaufen lassen.Wie ernst man in China deutsche Bedenken noch nimmt, ist daher fraglich.Trotzdem muss die Bundesregierung Peking klarmachen, dass eine brutaleNiederschlagung der Proteste in Hongkong die Beziehung unserer Länder aufunabsehbare Zeit schwer beschädigen würde. Gleichzeitig sollten dieProtestierenden in Hongkong wissen, dass wir nur für sie einstehen können, wennsie ihre Gewalt, die sich zuletzt auch gegen Mitbürger richtete, zügeln. Auf diebequeme Rolle des unbeteiligten Zuschauers dürfen wir uns jedenfalls nichtweiter zurückziehen.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell