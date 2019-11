Rheinische Post: Kommentar / Weckruf für eine große Hartz-IV-Reform = Von Birgit Marschall

Düsseldorf (ots) - Es ist nachvollziehbar, dass die Kürzung des staatlichgarantierten Existenzminimums in Gestalt des Arbeitslosengeldes II nicht mit demVerfassungsgrundsatz der Wahrung der Menschenwürde vereinbar ist, wenn sie überein gewisses Maß hinausgeht. Vorübergehende Kürzungen der Regelleistung, dieüber 30 Prozent hinausgehen, stellen aus Sicht des Verfassungsgerichts eineaußergewöhnliche Belastung der Betroffenen dar, sind deshalb unverhältnismäßigund ab sofort verfassungswidrig.Das ist eine weitreichende Veränderung in der täglichen Praxis der Job-Center.Die unmittelbaren politischen Wirkungen des Urteils bleiben allerdings begrenzt.Denn die Richter stellen das Grundprinzip des Hartz-IV-Systems, dasZusammenwirken von Fordern und Fördern, nicht infrage. Es bleibt für dieEmpfänger zumutbar, dass ihnen Leistungen vorübergehend gekürzt werden, wenn siesich nicht an Regeln halten.Wenn aber trotz zehnjährigen Aufschwungs weiterhin rund 1,5 Millionen Menschenlangzeitarbeitslos sind, stimmt etwas grundlegend nicht im Hartz-IV-System. Esgibt eine große Gruppe, die nur schwer integrierbar ist. Für sie muss es eineviel engere Betreuung geben, etwa durch Lebensberater. Für eine andere großeGruppe wiederum sind die Anreize falsch gesetzt: Sie geht nur kleinen Mini-Jobsnach, weil alle darüber hinausgehenden Hinzuverdienste zu stark auf dieRegelleistung angerechnet werden. Eine grundlegende Hartz-IV-Reform sollte vorallem hier ansetzen.Für Befürworter eines bedingungslosen Grundeinkommens ist das Urteil nur auf denersten Blick Wasser auf die Mühlen. Denn das Verfassungsgericht sagt auch klar:Die Kürzung der Leistung um bis zu 30 Prozent ist nicht verfassungswidrig. Alleweiteren Verfassungsklagen, die darauf zielen, die Sanktionen komplettabzuschaffen, dürften daher abgewiesen werden.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell