Rheinische Post: Kommentar: Was von Hartz IV bleibt

Die SPD will endlich den Klotz am Bein namensHartz IV loswerden. Der Versuch ist nachvollziehbar. Knapp 15 Jahrenach der Zusammenlegung von Sozialhilfe und Arbeitslosenhilfe stehtHartz IV symbolisch für eine bildungsferne, vom gesellschaftlichenLeben abgekoppelte Bevölkerungsschicht. Der Begriff steht auch fürden Absturz der SPD von der Mehrheitspartei auf unter 20 ProzentZustimmung. Bei dem Versuch, Hartz IV zu reformieren, können die neueBundesregierung und ihr neuer Arbeitsminister nur erfolgreich sein,wenn es gelingt, die Langzeitarbeitslosigkeit tatsächlich spürbar zureduzieren. Dies wiederum kann nur mit Konsequenz gelingen:Langzeitarbeitslose müssen künftig bessere und passgenauereMöglichkeiten für den Wiedereinstieg in den Beruf erhalten. Wer beidiesen Angeboten nicht kooperiert, muss auch weiterhin mit Sanktionenbelegt werden können. Auch das hohe Prinzip, wonach derjenige mehrGeld bekommt, der einem geregelten Job nachgeht, muss beibehaltenwerden. Anders funktioniert es nicht.