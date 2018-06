Rheinische Post: Kommentar / Warum Seehofer recht hat - und Merkel auch = Von Michael Bröcker

Düsseldorf (ots) - Wenn es ernst wird in der CDU, trifft oftWolfgang Schäuble den richtigen Ton. Von einer "historischen Stunde"sprach der CDU-Bundestagspräsident in der Fraktionssitzung. SeineBotschaft: Wegen des Streits in der Asylpolitik darf nicht dieBundesregierung zerbrechen, Europa wäre in der nächsten Krise. Dererfahrenste Parlamentarier hat recht. Ein Ende der Koalition, die jaschon nur unter Schmerzen gebildet wurde, wäre ein Desaster. Unddass, obwohl Horst Seehofer in der Sache gute Argumente hat. DieZurückweisung von Flüchtlingen, die bereits in einem anderen EU-Landaufgetreten sind, entspricht europäischem und deutschem Recht. DieDublin-Regel sieht das vor. Es war die Bundeskanzlerin, die im Sommer2015 die Regel de facto außer Kraft gesetzt hatte und stets von einer"Ausnahmesituation" sprach. Diese Ausnahme dauert nun drei Jahre. Nurein Bruchteil der Flüchtlinge aus sicheren EU-Staaten wirdzurückgebracht. 2017 waren es 7000 von 65.000. Diesen Asyl-Tourismuswollte die Dublin-Regel ja verhindern. Solange sich Europa aber aufkein einheitliches Asylsystem einigen kann, gilt Dublin. Das kann manbedauern, es ist aber so. Seehofer fordert das, was längst Recht ist.Das alles weiß natürlich auch Angela Merkel. Sie hat imKoalitionsvertrag ja eine Steuerung und Ordnung in derFlüchtlingsfrage versprochen. Warum so stur? Nun argumentiert dieKanzlerin, dass die EU-Außenstaaten unter einer einseitigen deutschenMaßnahme leiden würden. Das muss aber nicht sein. Die Zurückweisungenwürden sich herumsprechen und der Anreiz für Flüchtlinge sinken.Zweitens ließen sich parallel zu den schärferen Grenzkontrollenbilaterale Abkommen mit Ländern wie Spanien, Italien oderGriechenland verhandeln. Darin könnte sich Deutschland aufKontingente verpflichten oder Hilfen in Aussicht stellen. Man kanndas eine tun, ohne das andere zu lassen. Angela Merkel hatoffensichtlich Sorge, dass das Bild, das von ihr 2015 weltweitgezeichnet wurde, in sich zusammenbricht. "Mama Merkel". Dabei stelltkaum einer ihre humanitäre Entscheidung, Flüchtlinge aus Budapesteinreisen zu lassen, infrage. Nur hätte man gerne ein Ende derAusnahmesituation. Die europäische Lösung ist richtig, aber man musssie irgendwann auch hinbekommen. Trotzdem: An einer Frist von zweiWochen kann eine Koalition nicht zerbrechen. Warum soll Angela Merkelnicht die Zeit bekommen, die Zurückweisungen mit den europäischenPartnern vorzubereiten? Die CSU sollte die Kanzlerin arbeiten lassen,die Fußball-WM genießen, und wenn Deutschland als Weltmeisterzurückkommt, sind vielleicht alle etwas entspannter.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell