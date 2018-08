Rheinische Post: Kommentar / Waldbrandgefahr wurde unterschätzt = VON CHRISTIAN SCHWERDTFEGER

Düsseldorf (ots) - Das verheerende Feuer in Siegburg zeigt, wiegroß die Gefahr von Wald-, Feld- und Böschungsbränden derzeit ist. Esist beängstigend, wie schnell ein Funke nach der anhaltendenTrockenheit einen Großbrand entfachen kann, bei dem binnen wenigerMinuten viele Menschen verletzt werden können. Bislang ist dieseGefahr in Deutschland unterschätzt worden. Noch im Frühjahr lehntedie Regierung in Berlin einen Vorschlag der Europäischen Kommissionzum Aufbau gemeinsamer Kapazitäten zur Waldbrandbekämpfung in Europaab, weil man dies nicht für nötig erachtete. Dabei mangelt es geradein Deutschland an Ausrüstung. So besitzt der Staat nicht ein einzigesLöschflugzeug. Und von den rund 40 geeigneten Hubschraubern derBundeswehr ist meist die eine Hälfte im Einsatz und die andereentweder kaputt oder bei Ausbildungsflügen. Beim großen Waldbrand inStraelen musste am Sonntag ein Löschhubschrauber des niederländischenMilitärs aushelfen. Spätestens jetzt muss alles auf den Prüfstand.Die Feuerwehren müssen in der Lage sein, großflächige Brände auch ausder Luft zu löschen. Dazu müssen sie angemessen ausgestattet und gutausgebildet sein.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell