Rheinische Post: Kommentar: Wahlrecht ist ein Muss

Düsseldorf (ots) - Das Problem war lange bekannt: Union und SPDhatten den behinderten und psychisch kranken Menschen schon imKoalitionsvertrag versprochen, das Wahlrecht so zu ändern, dass sichdiese endlich am demokratischen Prozess beteiligen können. DerBehindertenbeauftragte der Bundesregierung hat auch frühzeitiggemahnt, dass die rund 81.000 Menschen mit einem gerichtlichbestellten Betreuer nicht von den Europawahlen ausgeschlossen werdendürfen. Die Regierung hätte also längst handeln können - nicht erst,wie geplant, wenige Wochen nach dem wichtigen Termin der Europawahl.So musste - wie leider so oft - erst das Bundesverfassungsgericht dieRegierung mit der Nase darauf stoßen, was sie zu tun hat. Diebetroffenen Menschen leben mit Einschränkungen und müssen viele Dingefür sich regeln lassen. Dennoch darf man sie nicht aus Bequemlichkeitzu Bürgern zweiter Klasse machen. Wer wählen möchte, muss dazu dieGelegenheit bekommen - auch wenn es Umstände macht. Inklusion istanstrengend, oft unbequem und braucht Kreativität. Aber Wegschauengilt nicht.