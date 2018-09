Rheinische Post: Kommentar / Wahl mit Risiko = VON EVA QUADBECK

Düsseldorf (ots) - Die Union steht vor einem schicksalhaften Tag.Erstmals in der Ära Merkel hat Volker Kauder bei der Wahl zumFraktionsvorsitz einen Gegenkandidaten. Der Mann ist kein Revoluzzerund auch als Kritiker der Kanzlerin war der Finanzexperte bisher nursehr dezent zu vernehmen. Da gibt es andere Kaliber in derUnionsfraktion. Eigentlich ist er ein Typ, den Merkel auch selbsthätte vorschlagen können. Doch obwohl Ralph Brinkhaus ein loyalerFraktionschef werden möchte, wäre Merkel im Fall seiner Wahlirreparabel beschädigt. Bei der Entscheidung Kauder oder Brinkhausgeht es um mehr als um ein Signal für Weiter-so oder Neuanfang. Esgeht um das Schicksal der Kanzlerin. Merkels Chancen sind gut, dasses Kauder noch einmal schafft. Die krisenhafte Lage spielt demAmtsinhaber in die Hände. Nach der zweiten Regierungskrise in nurvier Monaten ist der Bedarf nach Chaos bei allen Abgeordnetengedeckt. Das Risiko, das einer Wahl von Brinkhaus anhaftet, wirdviele Abgeordnete davon abhalten, ihr Kreuz bei Brinkhaus zu machen -auch jene, die ihn sich eigentlich an der Fraktionsspitze wünschen.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell