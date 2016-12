Rheinische Post: Kommentar: Waffenruhe in Sicht

Düsseldorf (ots) - Ende des Bürgerkrieges in Syrien! Welch eineverheißungsvolle Zeile. Die Russen und die Türken, die in demKonflikt massiv mitmischen, verkünden eine Waffenruhe. Sie ist derkleinere Bruder des Friedens, der langfristig und auf Dauer angelegtsein muss, um die Welt endgültig aufatmen zu lassen. Doch es gehtnicht um Optimismus und auch nicht um dessen negative Schwester, denPessimismus. Es geht um Realismus in der Politik, und das bedeutet:Der Friedensversuch kann auch scheitern. Einen echten und fairenFrieden für Syrien zu schaffen, ist äußerst schwierig. Zu vieleParteien mit sich ausschließenden Forderungen und Erwartungen drängenan den Verhandlungstisch. Das kann Jahre so gehen, doch das darf esnicht. Es geht um Menschen, nicht um irgendwelche Quoten. Und allesollten sich klar darüber sein, dass es kein Zurück gibt zu den altenZuständen. Wer über eine Friedenslösung für Syrien redet, der redetüber eine Neuausrichtung der Region. Sie wird mit Machtverschiebungenzu tun haben. Auch das macht vielen Angst.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell