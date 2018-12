Rheinische Post: Kommentar: Vorsicht beim Vergleich

Düsseldorf (ots) - VON REINHARD KOWALEWSKY Kartellamtschef AndreasMundt hat recht: Die Behörde sollte das Recht haben, gegenfragwürdige Geschäftspraktiken im Internet scharf vorzugehen. Dasgilt insbesondere für die Vergleichsportale, denen die Bonner Behördenun auf den Zahn gefühlt hat. Es ist aus Sicht der Verbraucher nichthinnehmbar, wenn ihnen beispielsweise suggeriert wird, sie würden fürihre Lebenssituation die beste Versicherung herausgesucht bekommen -obwohl die HUK Coburg in den meisten Vergleichen fehlt. Gut, dassVerivox nun transparenter wird. Die Nachfragen des Kartellamtes habengeholfen. Noch schlimmer ist, dass Spitzenplätze in Rankingsanscheinend immer wieder mit Provisionen oder Gegengeschäftenzusammenhängen. Also ist gut, dass das Kartellamt seineUntersuchungen fortführen will. Am Ende brauchen wir klare Regeln füralle Vergleichsportale und vergleichbare Onlinefirmen. Vergleichemüssen fair und transparent sein. Heimliche Koppelgeschäfte müssenaufhören. Hinweise auf angeblich bevorstehende Knappheit von Gütern,beispielsweise von Hotelzimmern, müssen überprüfbar sein.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell