Rheinische Post: Kommentar / Von Mevlüde Genç können wir viel lernen = Von Michael Bröcker

Düsseldorf (ots) - Fünf junge Frauen im Alter zwischen vier und 27Jahren sterben in den Flammen ihres Hauses. An dem Ort, der ihnenHeimat geworden war. Entfacht hatte das Feuer ein rechtsradikalerMob. Mörder mit rassistischen Motiven. Auch 25 Jahre danach stehtSolingen für eines der schwersten und brutalsten Verbrechen vonNeonazis im Nachkriegs-Deutschland. Nur ein halbes Jahr zuvor warenin Mölln drei Türkinnen bei einem Brandanschlag ums Leben gekommen.Ebenfalls waren Rechtsradikale die Täter. Solingen und Mölln sindChiffren für Fremdenhass geworden, auch wenn es diesen Städtennatürlich nicht gerecht wird.Wir wissen, dass die menschenverachtende Haltung von damals auchheute von Flensburg bis Passau und von Aachen bis Rostock in derGesellschaft verwurzelt ist. Fremdenhass gibt es im kleinen Kaliber.Er äußert sich abfällig über Dunkelhäutige, Türken, Syrer. Er kannbrutal sein, wie die Übergriffe auf Flüchtlingsheime zeigen. Und erzeigt sich als systematischer Terror von rechts wie bei denNSU-Morden. Die schmerzliche Wahrheit ist: Deutschland, das denmillionenfachen Massenmord im Nazi-Reich aus einer abartigenvölkischen Ideologie heraus begründete, ist Ausländerfeindlichkeitnie ganz losgeworden. Gedenktage wie der gestrige mahnen uns, dassder Kampf gegen den Hass auf Fremde ein langwieriger ist. Aber ermuss geführt werden. Der "Aufstand der Anständigen", den GerhardSchröder im Jahr 2000 nach einem Anschlag auf die DüsseldorferSynagoge einforderte, geht weiter. Und sei es als Widerspruch gegenrassistische Kommentare in sozialen Netzwerken. Treffend, wasNRW-Regierungschef Armin Laschet sagte: "Es ist mehr als Solingen -es geht uns alle an."In der aufgeregten Debatte um Zuwanderung aus muslimischenKulturkreisen muss die aufgeklärte deutsche Gesellschaft aber beidesschaffen. Den Fremdenhass aus den Köpfen holen, mit Leidenschaft undviel Bildung von früh an, aber trotzdem über die Unfreiheiten infremden Kulturen sprechen, das Kritikfähige am Multikulturalismusherausarbeiten. Vielfalt ist kein Wert an sich, wenn eine falschverstandene Rücksicht auf kulturelle Eigenarten die Grund- undMenschenrechte in unserer Demokratie überdeckt. Kritik am politischenIslam geht auch ohne rassistische Motive. Was das friedfertigeMiteinander von Kulturen ausmachen könnte, hat die unbeugsame MevlüdeGenç gestern eindrucksvoll bewiesen. Die 70-Jährige hat am Morgen des29. Mai 1993 zwei Töchter, zwei Enkelinnen und eine Nichte verloren.Doch sie lebt weiter in Deutschland. Ohne Hass. "Wir alle sind Kindereines Gottes", hat sie gestern gesagt. "Was wir brauchen, ist Liebeim Herzen. Ansonsten ist nichts von Wert." Wenn wir alle ein bisschenmehr wie Mevlüde Genç wären, müsste man solche Texte wie diesen wohlnicht mehr schreiben.