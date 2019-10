Rheinische Post: Kommentar: Viel zu viele Verspätungen

Düsseldorf (ots) - Wer schon einmal nach einem verspäteten Flug inder Schlange am Schalter der Airline stand, kennt den Ärger, miteinem Verweis auf eine Beschwerde abgespeist zu werden. Viel zu oftsetzen die Airlines auf Abschreckung: Sie wollen selbst nachschriftlicher Aufforderung nicht zahlen, weisen die Ansprüche ihrerKunden zurück und hoffen darauf, dass diese irgendwann entnervtaufgeben. Das zeugt von einem schlechten Kundenmanagement und vonwenig Weitsicht in einem harten Wettbewerb der Airlines. Zumal dieAirlines sich ohnehin nicht mit Ruhm bekleckern und die Zahl derVerspätungen weiterhin auf einem inakzeptabel hohen Niveau verharrt.Bislang haben es die Fluggesellschaften nicht vermocht, dieVerspätungen nach dem Chaos im vergangenen Jahr auf ein Normalmaßzurückzustutzen. Weil die Situation für viele Passagiere aber nun malso unbefriedigend ist, haben Rechtsdienstleister undInkasso¬unternehmen enormen Zulauf. Doch Vorsicht! Die Abzüge derDienstleister sind so hoch, dass von einer Überweisung der Airline amEnde nur ein Teil übrig bleibt. Zu empfehlen ist das nicht. Wer diegesamte Entschädigung für seine Verspätung einstreichen will, fährtmit einem Brief an die Airline und notfalls mit einemSchlichtungsverfahren deutlich besser. Sehr hilfreich ist dabei dieneue App der NRW-Verbraucherzentrale, mit der Fluggäste ihreAnsprüche berechnen können und Schritt für Schritt zur Beschwerdegegen die Fluggesellschaft geleitet werden. Weit mehr als 90.000erwartete Klagen zu Flugverspätungen sprengen alle Kapazitäten derAmtsgerichte. Die Klageflut gegen Airlines sollte schnellstmöglichgestoppt werden. Das Angebot der Verbraucherzentralen ist dafür einguter Anfang.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell