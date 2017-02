Rheinische Post: Kommentar / Viel Zeit für Schulz = Von Gregor Mayntz

Düsseldorf (ots) - Und plötzlich ist wieder 2005. Damals machteein kämpfender SPD-Kanzlerkandidat Woche um Woche mehr Boden gutgegen Angela Merkel. Und Gerhard Schröder hätte es um ein Haargeschafft. "Jetzt ist Schulz", feiern nun euphorisierte SPD-Anhänger.Das Versöhnungstreffen von CDU und CSU in München könnte darobirritierten Unionsanhängern die Hoffnung geben: "Jetzt kommt dieAntwort auf Schulz." Doch die fällt seltsam aus. Die CSU bleibt beiihrer Obergrenze, die CDU bei ihrer Ablehnung. Und statt ebenfalls inWahlkampfmodus überzugehen, setzt die Union im Anschluss an ihrTreffen einen Koalitionsausschuss an. Das Bemühen um Konsens mit derSPD wird also die Botschaft der Bereitschaft zur Konfrontation mitSchulz schon von der Terminplanung her überlagern. Das lässt auf vielGelassenheit schließen - und auf die Erwartung, dass Schulz sichschon noch selbst in Widersprüche verstricken werde. Es stimmt zwar,dass Wahlen auf den letzten Metern entschieden werden. Doch Schulzhat eindeutig mehr Zeit als seinerzeit Schröder. Merkel solltegewarnt sein.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell