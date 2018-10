Rheinische Post: Kommentar: Die Versuchung des Weiter-so

Düsseldorf (ots) - Die Wahl in Bayern löste ein politischesErdbeben aus. Mehr als zehn Prozentpunkte verloren CSU und SPD. Unddennoch sieht es am Tag eins nach dem Debakel so aus, als würden CSU,CDU und SPD am liebsten so weitermachen wie bisher. CSU-Chef Seehoferklebt förmlich an seinen Ämtern. Ministerpräsident Söder könnte mitden Ex-CSU-Politikern der Freien Wähler eine Koalition mit sichselbst bilden. Und in den Spitzengremien von CDU und SPD will manDebatten um Personen und Themen möglichst vermeiden. Ein solchesAnsinnen ist kurzsichtig. Denn allen Floskeln zum Trotz sind Unionund SPD sehr wohl mit ihren Anliegen durchgedrungen. Der Wähler hatdie beiden Parteien aber abgestraft, weil die derzeitigeKonstellation einer schwächelnden Kanzlerin, eines DauerquerulantenSeehofer und einer ideenlosen SPD abschreckt. Dazu kommt die Irrfahrtder CSU, die nicht weiß, ob sie lieber die AfD kopieren oder sich alsseriös-bürgerliche Kraft präsentieren soll. Wenn die Drei von dergroßen Koalition nicht schnell mit mehr Dynamik und weniger Streitans Werk gehen, wird das Bündnis nicht mehr allzu lange halten. DieAngst vor Neuwahlen allein wird jedenfalls nicht ausreichen, dieKoalition zu sichern.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell