Rheinische Post: Kommentar: Verspätung als Spätfolge

Düsseldorf (ots) - Die Bahninfrastruktur in Deutschland ist ineinem desolaten Zustand. Hartmut Mehdorn hat in seinem Bestreben, dieBahn an die Börse zu bringen, Einsparungen vorangetrieben und einenInvestitionsstau verursacht - zum Nachteil von Gleisen, Weichen undStellwerken. Gottlob hat die Politik eingesehen, welch großen Schadendieser Kurs angerichtet hat. Der Bund steuert finanziell gegen. Fürdie Kunden bedeutet dies, dass sie in den kommenden Jahren mitmassiven Beeinträchtigungen durch Baustellen rechnen müssen.Verspätung als Spätfolge eines verfehlten Managements. Das trifftnicht nur die Bahn selbst, sondern auch die privatenEisenbahnunternehmen. Und es trifft diese in doppelter Hinsicht, wenndie DB Nahverkehrszüge mit Tausenden Pendlern anhalten lässt, umihren eigenen Fernzügen Vorfahrt zu geben. Einige profitieren aufKosten vieler. Die Forderung des VRR, von dieser Praxis abzulassen,ist richtig. Allein: Angesichts der ambitioniertenPünktlichkeitsziele des DB-Fernverkehrs wird es wohl ein unerfüllterWunsch bleiben.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell