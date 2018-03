Rheinische Post: Kommentar / Versorgungslücke bei der Psychotherapie = Von Eva Quadbeck

Düsseldorf (ots) - Der Mangel an Plätzen für Psychotherapie istseit Jahren bekannt. Umso grotesker ist es, dass nichts geschieht.Nun kann man trefflich darüber streiten, ob in unserer aufGeschwindigkeit getrimmten Leistungsgesellschaft die Gefahrpsychischer Erkrankungen gestiegen ist oder ob sich die Menschenaufgrund der Enttabuisierung des Themas eher zu seelischen Leidenbekennen. Die Prävention für diese wachsende Volkskrankheit stecktjedenfalls noch im Anfangsstadium. Auch dieses Feld muss bestelltwerden. Zuerst aber müssen mehr Therapieplätze her, um den Erkranktenzu helfen. Psychische Erkrankungen bedeuten ein hohes Maß an Leid fürdie Betroffenen. Zugleich richten sie einen erheblichenvolkswirtschaftlichen Schaden an, wie unter anderem Zahlen zurErwerbsminderungsrente belegen. Mit mehr Therapieplätzen und kürzerenWartezeiten könnte die Lebensqualität der Betroffenen erheblichgesteigert werden. Auch die Sozialsysteme würden profitieren. Trotzder offensichtlichen Notwendigkeit ist es bislang nicht gelungen, dieZahl der Therapieplätze entscheidend zu steigern. Die neueBundesregierung muss im System der Selbstverwaltung härterdurchgreifen.www.rp.online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell