Rheinische Post: Kommentar: Verräterische Türkei-Aktivitäten

Düsseldorf (ots) - Der Unterschied zwischen Rechtsstaat undUnrechtsstaat könnte kaum anschaulicher werden als in der Art, wieder deutsche und der türkische Auslandsnachrichtendienst mit einerListe angeblicher Gülen-Anhänger in Deutschland umgingen. Dietürkischen Behörden stellten die Liste zusammen, versahen sie mitÜberwachungsfotos und Telefonnummern und erwarteten von den deutschenKollegen ein Vorgehen gegen die angeblichen Feinde der Türkei. Diedeutschen Behörden indes nahmen die Liste, warnten die Personen undempfahlen ihnen aufzupassen. Noch lässt sich nicht einschätzen, wieintensiv die SPD-Abgeordnete und Vorsitzende der deutsch-türkischenParlamentariergruppe Michelle Müntefering vom türkischenNachrichtendienst ins Visier genommen wurde. Ob sie also lediglichals potenzielle Kontaktperson eingestuft oder aber regelrechtausspioniert worden ist. Doch die Tatsache, dass ihr Name auf einerListe auftaucht, die die Türkei mit Amtshilfeerwartung den deutschenSicherheitsbehörden übergab, spricht Bände. Etwa über den Umgang mitder Immunität von Abgeordneten, wie er in der Türkei bereits mit derInhaftierung von Erdogan-Gegnern fatale Folgen zeigte.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell