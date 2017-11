Rheinische Post: Kommentar: Verheerender Verdacht gegen Sparkassen-Chef

Düsseldorf (ots) - Sparkassen-Präsident Georg Fahrenschon mag amEnde als Krimineller dastehen oder als kleiner Sünder, der sich nureine Ordnungswidrigkeit hat zu Schulden kommen lassen - der Schadenfürs Ansehen der Sparkassen ist da. Fahrenschon hat zumindestgeschludert oder der Schludrigkeit seines Steuerberaters tatenloszugesehen. Allein der Verdacht der Steuerhinterziehung ist verheerendfür ihn, der in der eigenen Organisation umstritten ist, weil ervielen zu wenig Sparkässler und zu viel Politiker ist. Und es wäreeine Katastrophe, wenn sich der Verdacht bestätigte gegen einen ausdem Sparkassenlager, in dem viele so gern das Image des kleinen, abersauberen Geschäfts pflegen. Zunächst gilt aber natürlich auch in derCausa Fahrenschon die Unschuldsvermutung. Trotzdem: Wenn er heutewiedergewählt wird, ist das eine gefährliche Wahl. Würde Fahrenschonspäter in einem Strafverfahren verurteilt, wäre er als Spitzenmannuntragbar. Die Sparkassen sollten die Wahl des Präsidenten, dessenAmtszeit ohnehin bis 2018 läuft, besser ins neue Jahr verschieben.Bis dahin wäre Fahrenschon entlastet oder verurteilt. Würde er jetztgewählt, wäre er ein Wackelkandidat, der bis auf Weiteres angreifbarwäre wie kein Präsident zuvor.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell